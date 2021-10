Inseln der Schweiz: St. Petersinsel, grünes Juwel im Bielersee

Cellist Pierre Poro zieht uns im Pavillon mit Bach-Suiten in seinen Bann. Weiter unten, an einem stillen Ufer, geniesst Taxibootfahrerin Noemie Steffen ihre Mittagspause, bevor am Wochenende wieder Besucherscharen auf die Insel strömen. Wir erleben eine Hochzeit vor traumhafter Seekulisse und spüren nach Abreise der Gäste wieder die unfassbare Ruhe der noch intakten Oase im Bielersee. Diese Balance zwischen Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz gilt es zu bewahren. Ganz im Sinne Rousseaus.