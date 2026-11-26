Dokumentation
Im Zauber der Wildnis: Yellowstone
Ein ZDF-Team reiste für ein Jahr in den legendären "Yellowstone National Park". Hinter den Kulissen begleitete es Ranger, Forscher und junge Leute, die das Abenteuer suchen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2014
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.12.2027
Eine brodelnde Magmakammer unter der Erde, ein fantastischer Tierreichtum - was sind heute die Herausforderungen für diesen ältesten Nationalpark der Erde? Die Dokumentation fragt im Yellowstone nach der Zukunft der großen Parks.