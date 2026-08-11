Dokumentation
Im Tannheimer Tal
Im Tannheimer Tal kann man das echte Tirol noch spüren. Bergseen, bei Windstille spiegelglatt, darin spiegeln sich die dahinter aufragenden Felswände, in 1.100 m Seehöhe umgeben von klarer Bergluft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2026
- 11:30 - 12:15 Uhr
"Heimat Österreich" zeigt in dieser Ausgabe das sommerliche Leben hier heroben.
Eine der Traditionen ist jedes Jahr das Herz-Jesu-Feuer, das im Gedenken an den Widerstand Tirols gegen Napoleon auf den Berghängen entzündet wird.
Die Dokumentation begleitet unter anderem Reinhold Kofler, der als Pensionist seine ganze Leidenschaft in den Fischverein steckt.
Er kümmert sich etwa um den Barsch-Bestand am Vilsalpsee, einem der beeindruckenden Gewässer in diesem Tal, das zu den schönsten Hochtälern von ganz Europa zählt.
Eine Dokumentation von Patrick Pongratz.