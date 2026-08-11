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Heißluftballon über dem abendlichen Tannheimer Tal in Tirol

Dokumentation

Im Tannheimer Tal

Im Tannheimer Tal kann man das echte Tirol noch spüren. Bergseen, bei Windstille spiegelglatt, darin spiegeln sich die dahinter aufragenden Felswände, in 1.100 m Seehöhe umgeben von klarer Bergluft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2026
11:30 - 12:15 Uhr

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Natur-Doku

Natur

"Heimat Österreich" zeigt in dieser Ausgabe das sommerliche Leben hier heroben.

Trollblumen auf einer Bergwiese, dahinter ein See.
Blick auf den Haldensee
Quelle: ORF/TVB Tannheimertal/Anton Silberberg/Martin Haupt.

Eine der Traditionen ist jedes Jahr das Herz-Jesu-Feuer, das im Gedenken an den Widerstand Tirols gegen Napoleon auf den Berghängen entzündet wird.

Die Dokumentation begleitet unter anderem Reinhold Kofler, der als Pensionist seine ganze Leidenschaft in den Fischverein steckt.

Er kümmert sich etwa um den Barsch-Bestand am Vilsalpsee, einem der beeindruckenden Gewässer in diesem Tal, das zu den schönsten Hochtälern von ganz Europa zählt.

Eine Dokumentation von Patrick Pongratz.

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