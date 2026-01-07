Dokumentation
Im Reich des Watzmann - Winter in Berchtesgaden
Peter Beringer entführt in die winterliche Welt des Berchtesgadener Landes - einer Region, in der Geschichte, Brauchtum und Natur auf einzigartige Weise verschmelzen.
- 05.02.2026
- 11:55 - 12:20 Uhr
Zwischen Stiftskirche, Schloss und alten Bürgerhäusern öffnet der traditionsreiche Adventmarkt, einer der ursprünglichsten in Bayern.
Hier lebt die "Berchtesgadener War" weiter: kunstvoll bemalte Holzarbeiten, die schon im Mittelalter begehrte Exportschätze waren.
Rangerin Marina Unterreiner führt durch das verschneite Klausbachtal, Extrembergsteiger Thomas Huber erzählt am Jenner von seiner Heimat in den Bergen. Das älteste aktive Salzbergwerk Deutschlands, Bootsbauer am winterlichen Königssee und das Dokumentationszentrum Obersalzberg spannen den Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart.
Vor der majestätischen Kulisse des Watzmann entsteht ein stimmungsvolles Porträt einer Landschaft, die im Winter ihre ganz besondere Magie entfaltet.
Ein Film von Peter Beringer.