Das Bild zeigt eine winterliche Landschaft im Berchtesgadener Land, mit dem Königssee im Vordergrund und der markanten Ostwand des Watzmann im Hintergrund. Auf der linken Seite des Bildes ist die weithin bekannte Kirche St. Bartholomä zu sehen, eine auffällige, weiße Baufläche mit zwei charakteristischen, runden Türmen. Der See ist ruhig und spiegelnd, was die umliegenden verschneiten Berge reflektiert. Im Hintergrund erkennt man große, steile Bergformationen mit schneebedeckten Gipfeln, die den Eindruck von majestätischer Erhabenheit erwecken. Die Bäume am Ufer sind kahl, während die Region von Schnee bedeckt ist, was eine ruhige und friedliche Atmosphäre schafft. Der Himmel ist klar und blau, was typisch für kalte Wintertage in den Alpen ist. Das Gesamtbild vermittelt ein Gefühl von natürlicher Schönheit und Klarheit in einer beeindruckenden Berglandschaft.

Dokumentation

Im Reich des Watzmann - Winter in Berchtesgaden

Peter Beringer entführt in die winterliche Welt des Berchtesgadener Landes - einer Region, in der Geschichte, Brauchtum und Natur auf einzigartige Weise verschmelzen.

Sendetermin
05.02.2026
11:55 - 12:20 Uhr

Natur-Doku

Natur

Zwischen Stiftskirche, Schloss und alten Bürgerhäusern öffnet der traditionsreiche Adventmarkt, einer der ursprünglichsten in Bayern.

Das Bild zeigt einen Extrembergsteiger, der auf einem verschneiten Berg steht. Er trägt eine orangefarbene Jacke, schwarze Hose und Ausrüstung für das Bergsteigen, einschließlich Stecken. Im Hintergrund sind schneebedeckte Berge zu sehen, die majestätisch und hoch aufragen. Der Himmel ist klar und blau, und etwas unterhalb des Berges ist eine Nebelschicht zu sehen, die teilweise die Landschaft verdeckt. Das gesamte Bild vermittelt eine winterliche Berglandschaft, die eine ruhige und zugleich beeindruckende Atmosphäre ausstrahlt.
Extrembergsteiger Thomas Huber bei einer Skitour am Jenner.
Quelle: ORF-Salzburg

Hier lebt die "Berchtesgadener War" weiter: kunstvoll bemalte Holzarbeiten, die schon im Mittelalter begehrte Exportschätze waren.

Rangerin Marina Unterreiner führt durch das verschneite Klausbachtal, Extrembergsteiger Thomas Huber erzählt am Jenner von seiner Heimat in den Bergen. Das älteste aktive Salzbergwerk Deutschlands, Bootsbauer am winterlichen Königssee und das Dokumentationszentrum Obersalzberg spannen den Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart.

Vor der majestätischen Kulisse des Watzmann entsteht ein stimmungsvolles Porträt einer Landschaft, die im Winter ihre ganz besondere Magie entfaltet.

Ein Film von Peter Beringer.

