Im Bann der Drachenberge

Ein Pavian

Quelle: ORF/African Wildlife Film

Als vor 190 Millionen Jahren der Urkontinent Gondwana auseinanderzubrechen begann, ergossen sich unvorstellbare Mengen von Magma über ein Gebiet von Hunderttausenden Quadratkilometern. Das Ergebnis war eine Schicht aus solidem Basaltgestein. Trotz starker Erosion über Jahrmillionen ist die Basaltschicht noch heute bis zu 1.500 Meter stark. Doch an manchen Stellen zeigt sich unter dem kilometerdicken Basalt eine Sandsteinschicht, in die sanfte Täler eingebettet sind.



Hier leben die größten Antilopen der Welt. Elen-Antilopen würde man üblicherweise in den weiten Savannen Ost- und Südafrikas vermuten, doch einige Herden hat es in die Drakensberge verschlagen, und sie scheinen diese Gebirgslandschaft schon seit Urzeiten zu durchstreifen. In den höheren Lagen der Drakensberge leben zwischen den Sandsteinfelsen Tiere, die man ebenfalls eher in den Grasebenen Afrikas vermuten würde als im Gebirge - Paviane. Kapgeier, die einst im ganzen südlichen Afrika verbreitet waren, leben hier noch in größeren Kolonien, und auch Bartgeier brüten zwischen den Felsen der Drakensberge.