Dokumentation
Herbst im Zabergäu
Wein und wilde Tiere – das Zabergäu ist ein kleines Paradies bei Heilbronn. Im Herbst ist es dort besonders schön. Wie ein bunter Patchwork-Teppich breitet sich die sanfte Hügellandschaft aus.
- 20.10.2025
- 14:00 - 14:45 Uhr
Brackenheim, das Herz der Region, ist die größte Rotweingemeinde Deutschlands. Moderatorin Annette Krause macht sich zur einer Genusstour auf. Sie entdeckt beim Weingut der Grafen Neipperg die Vorzüge des Lembergers und hilft bei der Weinlese.
Während ihrer Reise erfährt Annette Krause viel über die Geschichte der Region und trifft weinbegeisterte Menschen in Besenwirtschaften und bei Weinfesten der Gegend.
In den Wäldern rund um Zaberfeld leben die seltenen Wildkatzen, Wildtier des Jahres 2018. Dort erfährt die Moderatorin Überraschendes über die scheuen Tiere und bekommt diese auch tatsächlich zu Gesicht.