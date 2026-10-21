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Berufsjäger Bernhard Striegel mit seinem alten Jagd-Kollegen Josef Besler vor einer Hütte

Dokumentation

Herbst im Allgäu – Das Rappenalptal

Im Herbst kehrt im Rappenalptal im Allgäu allmählich wieder Ruhe ein. Älpler und Hirten samt Vieh ziehen sich nach der Alpsaison zurück. Wanderer und Mountainbiker werden weniger.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.11.2026
13:20 - 14:00 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Und so gehört das Tal wieder ganz der Natur - und den Jägern. Zuvor wird es Mitte September aber noch einmal laut: Der Viehscheid steht an, und bei Älplerfamilie Dallmeier und Viehhirte Patrick Schuster steht alles im Zeichen der fünften Allgäuer Jahreszeit.

Auf der Petersalpe helfen die Kinder Verena Dallmeier dabei, die Krone für das Kranzrind zu binden. Viehhirte Patrick Schuster treibt seine 120 Stück Vieh den Einödsberg hinab, um die festlichen Zugschellen unten im Tal anzulegen. Dann klingen die Schellen durch das gesamte Rappenalptal, bis die Tiere am Scheidplatz ihren Bauern zurückgegeben werden und der erfolgreiche Alpsommer mit einem gemeinsamen Fest der Älpler zu Ende geht.

Anfang Oktober verabschieden Wolfi und Verena Dallmeier die letzten Gäste auf der Petersalpe, bevor sie die Hütte winterfest machen. Auch Patrick Schuster trifft die letzten Vorkehrungen auf der Einödsbergalpe auf 1500 Metern Höhe. Erst in rund acht Monaten wird er die Alpe wieder beziehen.

Der Schellenklang der Rinder ist im Herbst dem Röhren der Hirsche gewichen. Am südlichsten Ende des Rappenalptals blickt Berufsjäger Bernhard Striegel dem Highlight eines jeden Jägers entgegen: der Hirschbrunft. In der Hoffnung, einen kapitalen Einser-Hirsch zu schießen, macht er sich auf die Jagd. Na dann: Waidmannsheil!

Inmitten der Allgäuer Hochalpen erhält eine Handvoll Menschen die traditionelle Kulturlandschaft des Rappenalptals am Leben: eine Älplerfamilie, ein Viehhirte und ein Berufsjäger. "Herbst im Allgäu - Das Rappenalptal" zeigt, wie sie den Herbst erleben.

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