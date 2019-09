Ein Dachs - einer der unzähligen Bewohner der Praterauen

Quelle: ORF/Rilk Film/Mark Medcalf



"G'schichten aus dem Wiener Prater" erzählt von Tieren, die in den Praterauen, links und rechts der Hauptallee, gar nicht so weit abseits vom Trubel der Praterbuden, ihr Zuhause haben: das Wiener Nachtpfauenauge, Europas größter Nachtfalter, das sich manchmal spätnachts in die glitzernde Welt des Wurstelpraters verirrt, der unermüdliche Biber, der am Krebsenwasser Nacht für Nacht seine Burg verlässt, die scheuen Rehe, die für Felix Saltens Welterfolg "Bambi" Vorlage gestanden haben könnten, die alte Sumpfschildkröte, beinahe ausgestorben, die in der Nähe des Lusthauses am Mauthnerwasser die Wärme der Sonne sucht, und eine Dachsfamilie, die in der Freudenau tief unter der Erde in einem riesigem Dachsbau lebt. Mit eigens entwickelten Infrarotkameras wurden die nachtaktiven und sehr scheuen Tiere über ein Jahr lang vom "Universum"-Team beobachtet. Besondere Einblicke ins nachtaktive Leben der Dachse sind das sehenswerte Resultat dieser ausdauernden Beobachtungen.