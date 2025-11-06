Dokumentation
Grenzenloses Grün – Vom Schaalsee bis zur Elbe
Aus der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist längst das "Grüne Band" geworden. Alles hat die Natur in den letzten 35 Jahren übernommen. Die ehemaligen Grenzdörfer sind weltoffen geworden. In Rüterberg, einem früher eingezäunten Dorf, lockt heute ein Wohnmobilstellplatz Naturliebhaber an. Zwischen Schaalsee und Elbe engagieren sich Naturschützer für ein Wildbienenprojekt, unterrichten Kinder und kümmern sich um Biotope.
