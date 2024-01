Geheimnisvolle Moorlandschaften

Pichlmaier Moor: Ehemaliges Torfabbaugebiet in Hall bei Admont. Heute geschützte Moorlandschaft.

Quelle: ORF / Posch TV Filmproduktion

Die Moore in den Alpen entstammen der Eiszeit. Die Gletscher schürften Täler und Becken in die Landschaft, in denen sich Wasser sammeln konnte. Es entstanden flache Seen, die verlandeten und zu Mooren heranwuchsen. Lange unbemerkt und in den 1950iger Jahren noch als "nutzloses" Land beschrieben, rücken Moore nun immer stärker in das Blickfeld der Wissenschaft.



Denn auch das Moor-Mikrobiom, die Zusammensetzung von Mikroorganismen, die für alle Stoffwechselvorgänge, die Gesunderhaltung der Erde und aller Lebewesen verantwortlich ist, erweist sich im Moor als besonders vielfältig, unbedingt schützenswert und weitgehend unerforscht.