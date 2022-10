Gebirgsbach, Moor und Steppensee - Die faszinierenden Farben des Wassers

Wörthersee

Quelle: ORF

Ohne Wasser kein Leben. Aber so begehrt und lebensnotwendig dieses Element für den Menschen ist, so gefürchtet ist es auch. Die ambivalente Beziehung zum Wasser rührt nicht nur von Naturkatastrophen, sondern wird im kulturhistorischen Kontext auch von mystischen Sagen und unheimlichen Geschichten genährt.

Ein ganzes Ochsengespann soll im "Meerauge" in den Karawanken verschwunden und Tage später in einem See in Slowenien wieder aufgetaucht sein. Nichts ist so schaurig wie die Märchen rund ums Moor. Obwohl an den meisten doch etwas Wahres dran sein könnte, wie der Moor- und Umweltschützer Klaus Krainer weiß. Moore sind heute streng geschützt und werden mit großem Aufwand renaturiert. Sie sind die besten CO2-Speicher dieses Planeten.