Dokumentation
Gärten in den Alpen
Die Dokumentation "Gärten in den Alpen" führt durch traumhafte Alpenlandschaften mit beeindruckenden Bergpanoramen und Pässen sowie zu besonderen und liebevoll gestalteten Gärten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.03.2026
- 16:00 - 17:30 Uhr
Die Palette reicht von hochalpinen Steingärten auf mehr als 2000 Metern über botanische Alpengärten mit Historie und kunstvoll gestaltete Privatgärten an Steilhängen bis zu mediterranen Villenparks mit beeindruckender Seekulisse an den südlichen Ausläufern.