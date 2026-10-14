Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur
  4. Gabun - Der Schatz im Regenwald
Akaka im Loango Nationalpark

Dokumentation

Gabun - Der Schatz im Regenwald

Gabun ist die vielleicht einzig intakte Schatzkammer im äquatorialen Regenwaldgürtel Afrikas. Ihre Kronjuwelen sind Waldelefanten, Flachlandgorillas, Mandrille und andere bedrohte Tierarten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.11.2026
14:05 - 15:00 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Seit der Staat seine Wirtschaftspolitik unter das Motto "Grünes Gabun" gestellt und 13 Nationalparks geschaffen hat, erholen sich die Bestände. Das ist nicht nur eine gute Nachricht für den Schutz der Artenvielfalt und des Regenwaldes, sondern auch für das Weltklima.

Waldelefant.
Waldelefanten haben oft schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht.
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips.

Waldelefanten genießen in Gabun alles andere als einen guten Ruf. Sie gelten als aggressiv und als ständige Bedrohung von Feldern und Dörfern. Das liegt nach Meinung des Elefantenforschers und heutigen Umweltministers Lee White jedoch nicht an deren "Charakter", sondern an ihren Erfahrungen mit Menschen. In der gesamten Region des äquatorialen Regenwaldgürtels Zentralafrikas wurden und werden sie immer noch stark bejagt. Bis vor einigen Jahren auch in Gabun. Seit der Staat seine Wirtschaftspolitik unter das Motto "Grünes Gabun" gestellt und 13 Nationalparks geschaffen hat, erholen sich die Bestände. Das ist nicht nur eine gute Nachricht für den Schutz der Artenvielfalt und des Regenwaldes, sondern auch für das Weltklima.

Pelikane und Störche, Loango Lagune
Pelikane und Störche in der Loango Lagune
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips

Obwohl Gabun noch kaum vom Klimawandel betroffen ist, wird das zentralafrikanische Land an der westlichen Atlantikküste von den Auswirkungen des Klimawandels auf die nördlichen Nachbarländer bedroht. Wenn sich die Sahel-Zone immer weiter ausdehnt und der Meeresspiegel steigt, werden die großen Flüchtlingsbewegungen eher nicht gegen Norden (nach Europa) gehen, sondern gegen Süden, in den fruchtbaren Regenwaldgürtel des Kongo-Beckens, befürchtet Minister Lee White: "Unsere Wälder und Wildtiere werden keine Chance haben", so der vorausblickende Ökologe, "die Ankunft Millionen hungriger Menschen zu überleben."

Grundlage des Klimaschutzes in Afrika ist der Erhalt des Regenwaldes

Gorillababy
Auch so ein Gorillababy sorgt für den Erhalt der Vegetation.
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips.

Der Erhalt des Regenwaldes mit all seiner biologischen Vielfalt ist Grundlage des Klimaschutzes in ganz Afrika. Seine Existenz sorgt für Regen bis in die Sahelzone. Das kaum bekannte Gabun hat damit globale Bedeutung für den Klima- und Artenschutz. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Gabun ist mit 88 Prozent Waldfläche das am zweit-stärksten bewaldete Land der Welt (nach Surinam), besitzt damit 12 Prozent des afrikanischen Regenwaldes, in dem rund die Hälfte aller noch existierenden Waldelefanten leben, neben 30.000 Gorillas und 35.000 Schimpansen. Der Wildtierschutz ist hier nicht rein ethisch begründet, sondern eine Notwendigkeit für die Reproduktion der Biomasse. Laut einer im Nature Magazin veröffentlichten Studie würde die Ausrottung der Waldelefanten allein die Biomasse der zentralafrikanischen Regenwälder um sieben Prozent verringern. Mit ihren Ausscheidungen von Samen und unverdauten Früchten sorgen sie ebenso wie Gorillas für den Erhalt der Vegetation.

Dorfchefin Adel Bouanga.
Dokumentation -

"Gabun - Der Schatz im Regenwald", 1/6

Dorfchefin Adel Bouanga

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips.
Anhänger der Bwiti Religion, Dorfgemeinschaft von Mojo im Loango Nationalpark.
Dokumentation -

"Gabun - Der Schatz im Regenwald",2/6

Anhänger der Bwiti Religion, Dorfgemeinschaft von Mojo im Loango Nationalpark.

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips
Pelikane und Störche, Loango Lagune
Dokumentation -

"Gabun - Der Schatz im Regenwald", 3/6

Pelikane und Störche, Loango Lagune

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips
Gorillababy
Dokumentation -

"Gabun - Der Schatz im Regenwald", 4/6

Flachlandgorillababy

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips.
Waldelefant.
Dokumentation -

"Gabun - Der Schatz im Regenwald", 5/6

Ein Waldelefant - auch in Gabun werden sie noch immer gejagt.

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips.
Akaka im Loango Nationalpark
Dokumentation -

"Gabun - Der Schatz im Regenwald", 6/6

Akaka im Loango Nationalpark

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Werner Zips

Die Möglichkeit, mit Flachlandgorillas, Schimpansen und Waldelefanten auf Tuchfühlung zu gehen, Nilpferden bei Strandspaziergängen zuzusehen und Tage lang mit kleinen Booten durch das verzweigte System der Lagunen auf der Suche nach westafrikanischen Panzerkrokodilen und anderen seltenen Tierarten zu fahren, macht Gabun zum Kronjuwel des zentralafrikanischen Regenwaldes. Weltweit sterben pro Jahr bis zu 6000 Regenwald-Arten aus. Gabun ist hinsichtlich des Kampfes gegen Klimawandel und für Artenvielfalt zum einen systemrelevant, zum anderen ein seltenes Positivbeispiel, an dem sich andere Staaten nicht nur in der Region orientieren könnten. Dieses Land ist eine wahre Schatztruhe der Biodiversität. Doch wie bei allen verbliebenen Naturschätzen dieses Planeten gehört ihre akute Bedrohung leider zur Gegenwart. Der Kampf für ihren Erhalt steht im Mittelpunkt des Films.

Eine Dokumentation von Werner Zips

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.