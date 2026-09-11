Dokumentation
Fünf Stufen zum Himmel - Die Gebirgsregionen Vorarlbergs
Jürgen Peschina begibt sich auf eine Reise durch die Gebirgsregionen Vorarlbergs - von den Voralpen im Norden bis zu den eisumwallten Dreitausendern ganz im Süden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.10.2026
- 13:15 - 13:40 Uhr
Fünf geologische Regionen in nur 80 Kilometern - das ist in Österreich einmalig. Ein Team des ORF Vorarlberg durchwandert diese Regionen mit Menschen, die draußen unterwegs sind und ihr Leben in den Bergen verbringen.
Am Ende der Reise wird jener Punkt Vorarlbergs erreicht, über dem sich nur noch der Himmel wölbt.