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Im Bild sind drei Personen und ein Kind in einer grünen Wiese zu sehen. Sie gehen in Richtung einer Berglandschaft mit bewaldeten Hängen. Eine Person hält einen Korb.

Dokumentation

Fünf Stufen zum Himmel - Die Gebirgsregionen Vorarlbergs

Jürgen Peschina begibt sich auf eine Reise durch die Gebirgsregionen Vorarlbergs - von den Voralpen im Norden bis zu den eisumwallten Dreitausendern ganz im Süden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.10.2026
13:15 - 13:40 Uhr

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Natur-Doku

Natur
Im Bild sind vier Personen zu sehen, die auf Skiern einen schneebedeckten Hang hinaufsteigen. Im Hintergrund sind schneebedeckte Berge und ein blauer Himmel zu erkennen.
Das Skitouren-Paradies Silvretta.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Fünf geologische Regionen in nur 80 Kilometern - das ist in Österreich einmalig. Ein Team des ORF Vorarlberg durchwandert diese Regionen mit Menschen, die draußen unterwegs sind und ihr Leben in den Bergen verbringen.

Am Ende der Reise wird jener Punkt Vorarlbergs erreicht, über dem sich nur noch der Himmel wölbt.

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