Fluss ohne Grenzen - Auenwildnis an der March

Biber finden einen idealen Lebensraum in den Auen

Quelle: ORF/Interspot

In der einzigartigen Auenwildnis entlang der March brüten Seeadler und Kaiseradler, jagen Fischotter und Steppeniltis, errichten Kormorane, Nachtreiher und Lachmöwen große Brutkolonien. Im Fluss leben Welse von bis zu zwei Metern Länge, und in den Tümpeln der Überschwemmungswiesen tummeln sich Tausende Urzeitkrebse. Das Leben an der March ist vom Wasser bestimmt: Mehrmals im Jahr kennt der Fluss keine Grenzen, überfluten Hochwasser die Auwälder und Feuchtwiesen. Doch in nächster Nähe der Feuchtgebiete finden sich auch extrem trockene Sandhügel mit einer einzigartigen Lebensgemeinschaft. Diese Besonderheit ist ein weiterer Grund für die Artenvielfalt des Marchlandes. Eine Studie der Weltnaturschutzorganisation IUCN hat ergeben, dass nirgendwo sonst entlang des 8.500 Kilometer langen "Grünen Bandes" am ehemaligen Eisernen Vorhang so hochwertige Naturgebiete liegen wie an der March.