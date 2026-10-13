Fluss ohne Grenzen - Auenwildnis an der March

Die Marchauen sind auch ein wertvoller Trittstein für die Wildtiere auf ihrem Weg von Ost nach West und umgekehrt, denn die Wälder an der March verbinden die Alpen mit den Karpaten. Regelmäßig wandern entlang dieses Korridors Rothirsche und Wildschweine, vereinzelt auch Elche und Luchse. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist die March wieder ins Zentrum Mitteleuropas gerückt, wurde auch in politischer Hinsicht wieder zum Fluss ohne Grenzen. Das bringt nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren: Autobahnen sind geplant, Feriensiedlungen und neue Schifffahrtswege. Noch aber ist die wilde Schönheit der March erhalten.



"Fluss ohne Grenzen" erzählt von Pflanzen und Wildtieren, die mit dem ständigen Hochwasser zu leben gelernt haben und zeigt die ganze Dramatik der Marchauen im Jahresverlauf. Hafner: "Dramatisch waren die Dreharbeiten wirklich. Wir haben einen der seltenen Eisstöße auf der March mit der Kamera einfangen können. Und auf diesen folgte eines der ganz großen Hochwasser an der March."