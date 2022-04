Feuer und Eis - Die magischen Inseln der Wikinger

In Norwegen, der Heimat der Wikinger, dienten Rentiere als Nahrungsquelle und ihr Fell als Kälteschutz.

Quelle: ORF/Maramedia/Fergus Gill.

Lange vor den Wikingern haben die Polarfüchse Island erreicht, als die Inseln in den Eiszeiten des Pleistozäns von der Polregion aus „zu Fuß“ erreichbar waren. Polarfüchse haben oft mehr als ein Dutzend Welpen, denn der Wurf fällt in die Zeit, wenn in den Brutkolonien der Seevögel die Küken schlüpfen. Dichte Unterwolle in ihrem Fell lässt die Polarfüchse auch Temperaturen von minus 70 Grad Celsius gut verkraften.



Noch besser isolieren nur die Daunen der Eiderente – auch das wussten die Wikinger. In einem unbeobachteten Moment im Entennest durch Heu ersetzt, wurden die Eiderdaunen als wertvolles Tauschgut geschätzt oder auch für die eigene Bettstatt verwendet. Die Eiderdaunen haben eigentlich nur einen Nachteil: Weil sie den Entenkörper so dicht mit warmen Luftpolstern umschließen, sind die ersten Tauchversuche der Küken Schwerstarbeit – sie müssen gegen den Auftrieb ankämpfen.