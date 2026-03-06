Dokumentation
Faszination Österreich: Kärnten
Kärnten ist das österreichische Bundesland Tausender kristallklarer Seen und Flüsse sowie der Wasserkraft, die fast den gesamten Strombedarf des Landes deckt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.04.2026
- 16:15 - 17:00 Uhr
Dort trifft man Menschen, die Tradition und Fortschritt verbinden wollen: beispielsweise einen Berufsfischer am Weißensee, der sein Handwerk nachhaltig betreibt. Oder einen junger Erfinder, der eine smarte App für Imker entwickelt hat.
Außerdem einen visionärer Gärtner, der am Faaker See mehr als 200 Zitronensorten blühen lässt und Spitzenköche damit verwöhnt. Eine leidenschaftliche Ingenieurin, die Europas höchste Fischtreppe an der Drau in Betrieb nimmt, um die Wasserkraft umweltverträglicher zu machen. Und einen Vater mit seinem Sohn, die das Verschwinden des tiefst gelegenen Gletschers in Kärnten seit Jahrzehnten dokumentieren.
Sie alle öffnen die Augen für neue Perspektiven und machen Lust auf einen Besuch in unbekannten Ecken ihrer Heimat. Eingebettet sind ihre Geschichten in beeindruckende Landschaftsaufnahmen und überraschende Detailansichten.