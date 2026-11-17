Dokumentation
Faszination Dachstein
Das schroffe und markante Dachsteingebirge gilt mit seinem fast 3000 Meter hohen Hauptgipfel als Wahrzeichen Oberösterreichs.
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Gleichzeitig markiert der Gipfel des Hohen Dachsteins die Landesgrenze zur Steiermark. Gestalter Heli Putz ist selbst Bergführer und Erstbesteiger vieler Gipfel auf der ganzen Welt, doch nur am Dachstein fühlt er sich zu Hause.
Er liefert spektakuläre Einblicke in seine Welt mit ihrer einzigartigen Landschaft, die sich sonst nur jenen offenbart, die extreme Herausforderungen suchen.
Dazu zählt etwa Thomas Bubendorfer, der für einen Kinofilm ein Filmset an einem vereisten Wasserfall errichtet hat, um dort zu klettern. Die Dokumentation zeigt einerseits überwältigende Landschaftsimpressionen, andererseits Begegnungen mit Extrem-Sportlern, aber auch mit Originalen, die dieser schroffe Berg nie mehr losgelassen hat.
Eine Dokumentation von Heli Putz