Expedition ins Schilf - Nationalpark Neusiedlersee

Schilfdschungel in der Kernzone des Nationalparks

Quelle: ORF/Cosmos Factory

Und der Dschungel hat seine Geheimnisse - etwa den Rohrhirsch. Franz Werfel beschrieb den Neusiedler See einst als "Österreichs seltsamen Gast". Und tatsächlich: Wagt sich der Mensch in dieses verwirrende Schilfrohr-Labyrinth, verliert er ohne Hilfsmittel innerhalb von Minuten die Orientierung. Im tiefen Schlamm ist jeder einzelne Schritt mühevoll, dazu kommen Hitze, Stechmücken und der Wind, der einem um die Ohren schlägt.



"Expedition ins Schilf - Nationalpark Neusiedler See" macht den Blick frei auf die exotische Seite des Sees und lüftet einige der Geheimnisse des Steppensees im Burgenland. So ist es Regisseur Manfred Christ gelungen, die sagenumwobenen Rohrhirsche mit der Kamera einzufangen. Rohrhirsche sind Rothirsche, die sich dem Leben im Schilf angepasst haben. Einst waren sie rund um den See verbreitet, vor 20 Jahren galten sie als Rarität, mittlerweile gehören sie wieder zum Landschaftsbild. Auch all jene Vögel, die besonders stark an das Schilfrohr gebunden sind, werden entsprechend bezeichnet - u. a. Rohrsänger, Rohrschwirl, Rohrammer und Rohrweihe.