Dokumentation
Entlang der Happiness Road
In der Provinz Ha Giang im Norden Vietnams entfaltet sich eine einzigartige Landschaft: Dramatische Kegelberge, spektakuläre Kalksteinformationen und kunstvoll angelegte Reisterrassen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 02.09.2026
In enger Naturverbundenheit bewahren die dort lebenden ethnischen Minderheiten ihre Kultur. Die "Happiness Road" führt über schwindelerregende Pässe und eröffnet atemberaubende Ausblicke.