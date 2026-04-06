Dokumentation
El Salvador - Von Kratern und Küsten
El Salvador wird von aktiven Vulkanen durchzogen. Das unbekannte Naturparadies zwischen Dschungel, Mangroven und spektakulären Kratern zeigt sich in seiner ganzen Vielfalt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 07.05.2026
Jahrzehntelanger Bürgerkrieg und Bandenkriminalität in dem kleinen Land Zentralamerikas haben Natur und Tierwelt geschadet, doch Ranger und Biologen helfen bei der Rückkehr von Meeresschildkröten, Krokodilen und Pumas.