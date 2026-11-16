Eisige Welten - Gletscher in Österreich

Der Jamtalferner Gletscher

Quelle: ORF

Gletscher sind wie Lebewesen, sie wachsen, ziehen sich zurück, sie können zur Gänze verschwinden und wiederkommen. Derzeit schmelzen oder stagnieren die meisten Gletscher, nur einige wenige weiten sich aus. Belegt wird dies mit den Daten der Gletschermessungen Innsbrucker Glaziologen und des Alpenvereines, die seit schon beinahe 130 Jahren, seit 1891, von 20 sogenannten Gletscherknechten gesammelt werden. "Je älter ich werde, desto weiter muss ich mit dem Gletscher nach oben wandern, um ihn vermessen zu können" berichtet der pensionierte Geograph und Gletscherknecht Günther Groß.