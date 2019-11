Eisige Welten - Gletscher in Österreich

In früheren Zeiten noch furchteinflößend, gewannen die Gletscher in den letzten beiden Jahrhunderten an Anziehungskraft: Sie wurden gemalt, erobert, bestiegen und zur Touristenattraktion. Die Pasterze, Österreichs größter Gletscher am Fuße des Großglockners, wurde 1856 vom jagdbegeisterten Kaiser Franz Joseph I. besucht. Viele Mythen und Sagen umranken die Gletscherwelten, worin beispielsweise Riesen die Naturgewalt verkörpern: In Hintertux in Tirol könne man etwa heute noch die Fußabdrücke des "Tuxer Riesen" in der Felslandschaft erkennen.