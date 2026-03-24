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Die Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee.

Dokumentation

Ein Sommer am Bodensee

Der Bodensee und seine Uferregion, gesehen durch die Augen der Menschen, die dort leben, in seiner schönsten Jahreszeit: im Sommer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.04.2026
14:00 - 15:30 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Der Bodensee verbindet mit seiner großen Wasserfläche die Schweiz, Österreich und Deutschland und versorgt mehr als vier Millionen Menschen mit Trinkwasser.

Für gefährdete Tiere und Pflanzen ist die Region seit Jahrtausenden ein wichtiger Lebensraum. Tradition, Kultur und Kulinarik machen sie heute neben der atemberaubenden Landschaft am Fuß der Alpen zu einem beliebten Traumziel mitten in Europa.

Eine Gärtnerin auf der Gemüseinsel Reichenau züchtet knackige Gurken nach einem ökologisch nachhaltigen Konzept, während auf dem Nachbarfeld der vom Aussterben bedrohte Kiebitz gerettet wird.

Auf dem Hohentwiel bietet eine Winzerfamilie neben preisgekrönten Weinen kulinarische Köstlichkeiten an, und unter Wasser erforschen Taucher in knapp 40 Metern Tiefe das Wrack eines alten Raddampfers aus dem 19. Jahrhundert.

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