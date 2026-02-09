Hauptnavigation

Ein Garten fürs Lebensglück

Erfüllung rund herum! Wie das geht? Mit dem Garten leben und vom ihm. Renate Hudak und Harald Harazim aus Augsburg zeigen ihre Zutaten fürs Lebensglück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.03.2026
15:30 - 16:00 Uhr

Das Ehepaar lebt im Elternhaus von Renate Hudak. Der zugehörige Garten ist für beide ihr lebendiges Experimentierfeld, Rückzugsort und Energiequelle zugleich. Mit vielen Pflanzen kennen sie sich gut aus und versorgen sich so gut es geht aus ihrem Garten.

Gelee und Essig aus Holunderblüten und Saft aus seinen Beeren gehören im Sommer genauso dazu wie Salate und Gemüse aus den verschiedenen Beeten, im Winter vor allem Mikrogrün und Sprossen. Gleichzeitig reizt es beide immer wieder, Dinge auszuprobieren, von denen sie bisher nur gelesen haben: etwa, Kaffee aus Löwenzahnwurzeln, Waschmittel aus Efeu und Kastanien oder Käse ganz ohne tierisches Lab herzustellen.

Renate und Harald haben immer wieder neue Ideen, um den Alltag vielfältiger und bunter zu machen. Es ist ihre stets aufs Neue geweckte Begeisterungsfähigkeit, die die beiden beflügelt: das Bewusstsein für die Fülle an Möglichkeiten, die ihnen ihr Garten bietet. Und die Kunst, daraus ihr ganz persönliches Lebensglück zu schöpfen.

