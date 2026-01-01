Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur
  4. Durch die Rote Wüste Westaustraliens – Karijini Nationalpark
Luftansicht einer Schlucht.

Dokumentation

Durch die Rote Wüste Westaustraliens – Karijini Nationalpark

"Pilbara" nennen die Ureinwohner die wüstenartige, rote Landschaft im Westen Australiens. Tiefe Schluchten, sprudelnde Bäche und dichte Wälder durchziehen die trockene Ebene.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.01.2026
16:10 - 16:55 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Westaustralien ist extrem trocken. Sobald Regen fällt, breitet sich ein Blumenmeer aus, wo eben nur rostroter Staub zu sehen war. Botaniker erforschen, wie die Pflanzensamen die Trockenzeit überstehen und woher sie die Nährstoffe bekommen, um zu blühen.

Vor etwa 50 Millionen Jahren löste sich Australien von allen anderen Kontinenten. Seitdem ist seine Tier- und Pflanzenwelt isoliert. Geologen, die der Frage nachgehen, wie und wann organisches Leben auf der Erde entstanden ist, werden im Karijini-Nationalpark fündig: Sie entdecken dort Fossilien von ersten Organismen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.