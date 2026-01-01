Dokumentation
Durch die Rote Wüste Westaustraliens – Karijini Nationalpark
"Pilbara" nennen die Ureinwohner die wüstenartige, rote Landschaft im Westen Australiens. Tiefe Schluchten, sprudelnde Bäche und dichte Wälder durchziehen die trockene Ebene.
- 18.01.2026
- 16:10 - 16:55 Uhr
Westaustralien ist extrem trocken. Sobald Regen fällt, breitet sich ein Blumenmeer aus, wo eben nur rostroter Staub zu sehen war. Botaniker erforschen, wie die Pflanzensamen die Trockenzeit überstehen und woher sie die Nährstoffe bekommen, um zu blühen.
Vor etwa 50 Millionen Jahren löste sich Australien von allen anderen Kontinenten. Seitdem ist seine Tier- und Pflanzenwelt isoliert. Geologen, die der Frage nachgehen, wie und wann organisches Leben auf der Erde entstanden ist, werden im Karijini-Nationalpark fündig: Sie entdecken dort Fossilien von ersten Organismen.