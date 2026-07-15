Donau - Lebensader Europas 

Romantische Ufer, wilde Natur, barocke Kunstwerke: der Faszination der Donau kann man sich kaum entziehen. Die zweiteilige Dokumentation zeigt die unbekannten Seiten eines weltberühmten Flusses, der einen ganzen Kontinent prägt. wo die Donau entlangfließt, beherrscht sie die Natur und bestimmt das Leben der Menschen. Sie durchströmt unterschiedliche Landschaften und Klimazonen und ändert mehrmals ihren Charakter. Einzigartig macht sie dabei der unglaubliche Kontrast zwischen Wildnis und Hochkultur. Noch nie zuvor wurde die Natur des mächtigen Stroms so umfassend porträtiert.