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Die Südtiroler drei Zinnen, Symbol der Dolomiten

Dokumentation

Dolomiten - Sagenhaftes Juwel der Alpen

Die Dolomiten sind die bekannteste Region der Südalpen und ein Naturparadies - eine Landschaft geschaffen für Mythen und Helden, auch für Helden der Tierwelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2026
14:00 - 14:50 Uhr
Ton
AD

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Natur-Doku

Natur

Erstmals seit hundert Jahren durchqueren wieder Großraubtiere die Dolomiten.

Fuchs stapft durch hohen Schnee
Ein Fuchs, leicht zu sehen im Schnee!
Quelle: ORF/Kurt Mayer Film

Ein Wolf auf der Suche nach neuem Lebensraum nimmt das Fernsehpublikum mit auf eine spannungsgeladene Reise durch die wilden Bergwelten. Dabei wird mit hartnäckigen Mythen aufgeräumt.

Der Wolf ist keine reißende Bestie, der Luchs kein Räuber außer Rand und Band und der Fuchs, das erfolgreichste Raubtier Europas, entpuppt sich hier als vegetarischer Gourmet.

Drei Schneehasen sitzen nebeneinander im Schnee.
Schneehasen
Quelle: ORF/Kurt Mayer Film

Steinadler haben das Land der bleichen Berge, wie man die Dolomiten früher nannte, wieder unter sich aufgeteilt. In einzigartigen Flugaufnahmen lässt sich ihre Paarung verfolgen und ihre bemerkenswerte Jagdtechnik beobachten.

Mit atemberaubender Geschicklichkeit queren Gämsen eine nahezu senkrechte Wand. Im Alpenglühen zieht der Steinadler zwischen bizarren Zinnen und Türmen seine Kreise. Im Gewittersturm treiben Schlernbauern ihr Vieh über lebensgefährliche Steige auf die Sommeralm. Starke Frauen, mutige Männer und faszinierende Wildtiere zwischen den Drei Zinnen und König Laurins Rosengarten.

Auf der Fanes-Hütte, dem höchsten ganzjährig bewohnten Anwesen Südtirols, auf den Höfen des Ahrntals, im Vilnöß und auf den abenteuerlichen Steigen des Schlern verbinden sich Tradition mit Naturschutz und moderner Alpinwirtschaft.

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