Die vier Alpen

Kea oder Bergpapagei (Nestor notabilis), Neuseeland

Quelle: ORF/ScienceVision/ScienceVision/NHNZ

Die Alpen: Mächtig recken sich die schroffen Felswände in den blauen Himmel. In steilen Rinnen suchen Gämsen nach saftigen Gräsern, in klaren Bächen tauchen Schnabeltiere nach Futter, Papageien klettern mühsam über Schneewechten, und im dichten Schneetreiben versucht sich eine Horde von Affen warm zu halten. Das gibt es nicht - alles nur Phantasien aus einem Fiebertraum? Im Gegenteil! Die Alpen prägen nicht nur das Gesicht Europas, das Wort selbst, Alpen, ist längst zum Synonym für gewaltige Gebirgsmassive geworden und hat Eingang in das Vokabular der Welt gehalten. So heißt in Japan das Gebirge, das die Insel Honshu durchzieht, und in dem das nördlichste Verbreitungsgebiet von Affen liegt, ebenfalls Alpen.