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Das Bild zeigt das untere Bein eines Menschen, der Outdoor-Schuhe trägt. Die Schuhe sind dunkelbraun mit gelben Akzenten und haben eine robuste Erscheinung, die für Wanderungen geeignet ist. Auf dem untern Teil des Beins ist ein detailliertes Tattoo sichtbar, das eine Silhouette von einer Person zeigt, die an einem Berg oder Baum arbeitet. Das Tattoo hat einen Farbverlauf von rot und orange im unteren Bereich zu schwarz im oberen Bereich, was eine lebendige Darstellung schafft. Im Hintergrund sind einige unscharfe, helle Wolken zu sehen, die auf einen klaren Himmel hinweisen.

Dokumentation

Die stillen Riesen von Murau

Wolfgang Niedermair porträtiert in beeindruckenden Bildern die "stillen Riesen" im oberen Murtal und zeigt den unverkennbaren Bezug der Einheimischen zu ihren Hausbergen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
11:25 - 12:15 Uhr

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Natur-Doku

Natur
Das Bild zeigt eine Gruppe von fünf Menschen, die sich in einer bergigen Landschaft aufhalten. Sie stehen in einem Bereich mit niedrigen Büschen und blühenden Pflanzen, die in unterschiedlichen Rosa- und Grüntönen erscheinen. Im Hintergrund sind sanfte Hügel und höher aufragende Berge sichtbar, die den Eindruck einer alpinen Umgebung vermitteln. Einer der Personen beugt sich vor, um etwas vom Boden zu pflücken, während eine andere Person mit einem Wanderstock in der Hand steht. Die meisten Teilnehmer tragen lässige Wanderkleidung und Rucksäcke. Der Himmel ist klar und blau, was auf schönes Wetter hindeutet. Es wirkt so, als ob die Gruppe an einer Aktivität zur Kräutererkundung oder ähnlichem teilnimmt.
Almrausch auf dem Gstoder.
Quelle: embfilm

So wie jener von Elisabeth Kogler und ihrem Lieblingsberg dem Gstoder. Sie ist Bergwanderführerin und bringt den Gästen in der Region Natur und Berge näher.

Schon als kleines Kind schleppten sie ihre Eltern mit auf die Berge, wo sie das kleine Mädchen dann die letzten dreißig Meter auf den Gipfel laufen ließen. Die kleine Elisabeth versuchte dann sofort, das Gipfelkreuz auszugraben, da sie damals noch nicht wusste, wozu dieses gut sein soll.

Das Bild zeigt eine Berglandschaft mit einer Gruppe von Wanderern, die sich auf einem Gipfel versammelt haben. Im Vordergrund sind zahlreiche Menschen in unterschiedlichen Farben gekleidet, die teilweise sitzen und sich unterhalten, während andere stehen und die Aussicht genießen. Der Gipfel ist mit grauen Steinen und grünem Gras bedeckt und wird von einem großen, hölzernen Kreuz überragt, das auf einem Steinhaufen steht. Im Hintergrund erstrecken sich majestätische Berge mit schneebedeckten Spitzen und zerklüfteten Hängen. Der Himmel ist teilweise bewölkt, mit strahlenden Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brechen und die Landschaft erhellen. Die Szenerie vermittelt eine Atmosphäre von Gemeinschaft und Naturverbundenheit, während die Wanderer die Schönheit der Umgebung erleben.
Greim – Wanderer machen Erinnerungsfotos vom neuen Gipfelkreuz
Quelle: embfilm

Die Menschen, die um den Greim leben, wissen, wozu ein Kreuz am Gipfel gut ist. Seitdem am Greim eines steht, hat es keine Hungersnot mehr gegeben. Und so war es für alle klar, dass man ein neues Gipfelkreuz aufstellen musste, als das alte im vorigen Jahr entfernt wurde. Sie tragen daher eine lebensgroße Christusfigur hoch zum Gipfel, um sie dort zu montieren.

Der höchste Berg in der Region Murau ist der Preber. Mit 2.740 Metern Höhe ist er der markanteste und herausforderndste Berg der stillen Riesen. Für die Menschen in der Krakau, einer Hochebene über Murau, ist er der Hausberg. Seine wahre Gewalt erfährt man aber erst, wenn man oben ist.

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