Die sprechenden Felsen der Aborigines

Schöpfungssmythen oder Alltagsszenen wurden auf Felsen gemalt

Die Malereien sind von unschätzbarem Wert für die kulturelle Identität der australischen Ureinwohner, deren Alltagskultur in den letzten 100 Jahren weitgehend zerstört worden ist. Die Eltern von Willie Brim wurden, wie so viele, als Kinder ihren Familien weggenommen und in Missionen gebracht, wo sie die weiße Kultur lernen sollten. Nicht einmal der Gebrauch der eigenen Sprache war ihnen gestattet. Umso wichtiger ist für sie heute, die einzigen kulturellen Zeugnisse ihrer Existenz als Volk zu bewahren. Denn für die australischen Ureinwohner, die keine Schrift entwickelt haben, sind die Felsmalereien das bedeutendste Vermächtnis ihrer 80.000 Jahre alten Kultur.



Durch seine erfolgreiche Arbeit ist es Jürgen Steiner gelungen, mittlerweile auch das Vertrauen anderer Stämme im Norden von Queensland zu gewinnen, die ihm Zugang zu verborgenen Felsmalereien und Kultstätten gewährt haben.