Die Sonnenberge Niederösterreichs mit Hermann Maier

Auf den Schneeberg geht es mit der Zahnradbahn - im Bild der schon legendäre "Salamander", mit dem man rasch auf einer Strecke von knapp 10 Kilometern 1.200 Höhenmeter bis zur Bergstation auf 1.796 m Seehöhe erklimmt.

Einer, der ebenfalls das saubere Wasser im Schneebergland zu nützen weiß, ist Peter Brauchl. Er begann vor rund 30 Jahren in Gutenstein mit der Zucht von Alpenlachs, Stahlkopf- und Bachforelle. Hermann Maier zeigt er, wie man seine Fische am schonendsten zubereiten kann: durch Erhitzen mit einem Bügeleisen.



Rund ein Drittel der niederösterreichischen Landesfläche ist Schutzgebiet. So haben sich auch seltene Tierarten halten können. Im feuchten Höllental ziehen zum Beispiel Schwarzstörche ihre Jungen auf, an vielen Bächen hat sich der - bereits fast ausgerottete - Fischotter angesiedelt: Im Wildnisgebiet Dürrenstein brüten Habichtskäuze und in den Wäldern entlang der Ötschergräben geht der Habicht auf Jagd.



Vor etwa zehn Jahren wurde im Schneeberggebiet der erste Wolf in Österreich nachgewiesen, der sich über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufhielt. Doch nur wenige wussten von seiner Existenz. Ausgestattet mit hervorragenden Sinnen, im Rudel kooperations- und kompromissbereit, anpassungsfähig an viele Lebensräume - viele gute Eigenschaften hat der Wolf dem Haushund mitgegeben.



Das zeigt sich auch bei den Rettungshunden, die nach Lawinenverschüttungen im Einsatz sind. Auch in Niederösterreich, wo 1896 anlässlich eines Lawinenunglücks auf der Rax der sogenannte Alpine Rettungsausschuss gegründet wurde.



Auch in puncto Skifahren spielte Niederösterreich einst eine Pionierrolle. Der Lilienfelder Mathias Zdarsky gründete Ende des 19. Jahrhunderts den größten Skiverein Mitteleuropas. Zdarsky entwickelte die erste alpine Schwungtechnik. Die Nostalgie-Skigruppe Traisen pflegt diesen Fahrstil bis heute und zeigt Hermann Maier und der erfolgreichen niederösterreichischen Skirennfahrerin Michaela Dorfmeister die Einstocktechnik. "In historischem Originaloutfit und mit dem perfekten Setting, da kann nichts schiefgehen!", kommentiert Hermann Maier.



"Als Salzburger fährt man normalerweise nicht in den Osten zum Skifahren oder Bergsteigen. Aber hier ist es ruhig und gemütlich, das mag ich sehr", ist Hermann Maier von seiner "Universum"-Expedition angetan.



Für Regisseurin Barbara Puskás, selbst Niederösterreicherin, war es "eine besondere Freude, mich mit meiner Heimat näher auseinanderzusetzen und auf die Schönheiten aufmerksam zu machen. Freilich kann man in 45 Minuten nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, aber es ist eine bunte Mischung, die hoffentlich Lust auf mehr macht und die Zuschauer/innen dazu inspiriert, selbst auf Entdeckungstour zu gehen."