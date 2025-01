7 Gipfel Bayerns: Der Große Arber und der Kleine Arber

Am Fuß des Kleinen Arbers liegt ein Eiszeitrelikt: der Kleine Arbersee. Auf ihm hat sich eine Besonderheit herausgebildet, die schwimmenden Inseln. Als die Arberregion fest in der Hand der Glasherstellung war, wurde der Kleine Arbersee für die Holztrift genutzt. Die beiden Berge mit ihren Besonderheiten erklärt am Großen Arber Biologe Wolfgang Diewald, der den Bestand gefährdeter Pflanzen dokumentiert und sichert. Bauer Ludwig Fritz treibt seine Kühe wie jeden Sommer auf die traditionellen "Schachten", und in Bayerisch Eisenstein erinnert sich Adrian Kreuzer an den Eisernen Vorhang.