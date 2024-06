Die schönsten Almen der Steiermark

Almen - Sommeridylle pur

Quelle: ORF / splash productions GmbH

Auf jeder Alm wird die tragende Rolle der Almwirte und Almwirtinnen deutlich: Mit Leidenschaft wird sich um die Tiere gesorgt und die reiche Tradition der Almwirtschaft bewahrt. Während Besucherinnen und Besucher die steirischen Almen für ihre Sommerfrische nutzen, ist der Almsommer für die "Halterinnen" und "Halter" der Almen kurz und arbeitsintensiv.



Im September steht mit dem Almabtrieb der festliche Höhepunkt des Almsommers bevor, eine Tradition, die in Regionen wie dem Sölktal mit beeindruckenden Feierlichkeiten zelebriert wird. Die Kühe, geschmückt mit bunten Blumenkränzen (Bild ganz oben), bahnen sich den Weg hinab von den saftigen Almwiesen in Richtung Tal. Almbauern und -bäuerinnen gewähren in dieser "Land der Berge"-Produktion einen faszinierenden Einblick in das facettenreiche Leben am Berg, das von Naturverbundenheit und Ursprünglichkeit geprägt ist.