Die Magie der Mongolei

Dünen vor dem Altaigebirge.

Quelle: ORF/Interspot/Heinz Leger.

Doch die Mongolei besteht nicht nur aus Sand und Stein, der Norden des Landes erinnert an unsere Alpen. Im dichten Lärchenwald sind Wildschweine ständig auf der Suche nach Futter, und in den Flüssen tummelt sich eine Vielzahl von Fischen, darunter der größte Verwandte aus der Familie der Forellen und Lachse, der Taimen.



Die Dokumentation, eine Koproduktion der Interspot Film mit dem ORF, dem WDR und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, ist ein Streifzug durch ein Land der Extreme mit faszinierenden Bildern aus einer der kältesten und gleichzeitig der heißesten Gegenden der Welt.



P.S.: Die Kosmonauten, also das österreichische Filmteam, über das sich die mongolischen Fahrer lustig gemacht hatten, arbeitete noch Stunden in der Kälte, während die Fahrer längst wieder, vor Kälte schlotternd, in ihren Autos saßen.