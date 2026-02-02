Hauptnavigation

  4. Die Macht der Moore - Wie sie unser Klima beeinflussen
Sonnenaufgang über dem Hörfeldmoor im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, mit frostbedeckter Vegetation im Vordergrund und Hügeln im Hintergrund.

Die Macht der Moore - Wie sie unser Klima beeinflussen

Moore sind gigantische Kohlenstoff-Lager und können dadurch im gleichen Ausmaß entweder zum Segen oder zum Fluch werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.03.2026
21:50 - 22:00 Uhr

Schätzungen zufolge haben sie etwa doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie alle Wälder der Erde. Werden Moore trockengelegt oder geschädigt, setzen sie ihn frei und wandeln sich zu Klimafeinden.

Luftaufnahme eines sonnigen Moores mit Wasserwegen und vielfältiger Vegetation.
Pichlmaier Moor: Ehemaliges Torfabbaugebiet in Hall bei Admont. Heute geschützte Moorlandschaft.
Quelle: ORF / Posch TV Filmproduktion

Im sauren Moorwasser unter Sauerstoffabschluss werden abgestorbene Pflanzen nicht zersetzt. Ihr Kohlenstoff lagert über Jahrtausende im Torf. Aber wenn ein Moor trockengelegt oder abgebaut wird, kommt der gespeicherte Kohlenstoff mit Sauerstoff in Berührung und oxidiert.

Es bildet sich CO2 oder das noch weitaus klimaschädlichere Lachgas. Die Dokumentation veranschaulicht diesen Vorgang und zeigt Versuche, Mooren ihre ursprüngliche Funktion als Kohlenstoffspeicher zurückzugeben und Ausgasungen zu verhindern.

Nach einem Film von Waltraud Paschinger
Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl

