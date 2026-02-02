Dokumentation
Die Macht der Moore - Wie sie unser Klima beeinflussen
Moore sind gigantische Kohlenstoff-Lager und können dadurch im gleichen Ausmaß entweder zum Segen oder zum Fluch werden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.03.2026
- 21:50 - 22:00 Uhr
Schätzungen zufolge haben sie etwa doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie alle Wälder der Erde. Werden Moore trockengelegt oder geschädigt, setzen sie ihn frei und wandeln sich zu Klimafeinden.
Im sauren Moorwasser unter Sauerstoffabschluss werden abgestorbene Pflanzen nicht zersetzt. Ihr Kohlenstoff lagert über Jahrtausende im Torf. Aber wenn ein Moor trockengelegt oder abgebaut wird, kommt der gespeicherte Kohlenstoff mit Sauerstoff in Berührung und oxidiert.
Es bildet sich CO2 oder das noch weitaus klimaschädlichere Lachgas. Die Dokumentation veranschaulicht diesen Vorgang und zeigt Versuche, Mooren ihre ursprüngliche Funktion als Kohlenstoffspeicher zurückzugeben und Ausgasungen zu verhindern.
Nach einem Film von Waltraud Paschinger
Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl