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Winternebel in der Lobau.

Dokumentation

Die Lobau im Winter - Wenn die Wildnis Ruhe sucht

Die Lobau, als Teil des Nationalpark-Donauauen ist eines der letzten intakten Au-Gebiete Europas und gleichzeitig eines der verletzlichsten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.12.2026
13:20 - 13:45 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Denn diese einzigartige Wildnis ist nicht nur das Rückzugsgebiet zahlreicher vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sie ist auch ein Naherholungsraum einer Millionenstadt.

Eisvogel am Groß Enzersdorfer Ast
Eisvogel
Quelle: ORF/ORF-Wien.

Um diesen Anforderungen standzuhalten, braucht es neben besonderer Schutzmaßnahmen auch engagierte Fachleute, die ihr Tun in den Dienst dieses Naturjuwels stellen. Gemeinsam mit den Zauber der Natur, WissenschafterInnen und NaturliebhaberInnen stehen sie im Mittelpunkt der Dokumentation.

Eine Dokumentation von Susanne Riegler

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