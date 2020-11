Die Lawine: Ungezähmte Kraft des Schnees

Immer wieder sind unvorsichtige Tourengeher der Auslöser, es reichen aber oft schon größere Schneeverfrachtungen.

Quelle: ORF/Landesstudio Tirol

Wenn aus einer funkelnden Schneedecke eine unkontrollierbare Kraft wird, ist das faszinierend wie furchteinflößend. Menschen im Hochgebirge müssen seit Jahrhunderten mit der Naturgewalt Lawine leben. Eine Gewalt, die in Österreich in der Wintersaison 2017/18 siebzehn Tote forderte.

Schützende Infrastruktur und Frühwarndienste, richtiges Verhalten in Notsituationen: so versucht man, der weißen Gefahr Herr zu werden - eine permanente Herausforderung für Bergbewohnerinnen und -bewohner, die Forschung, Alpinisten oder den Wintertourismus.

Ein dichtes Netz von Schneemessstellen und Wetterstationen liefert die Grundlage für die Entscheidungen der örtlichen Lawinenkommissionen. An deren Empfehlungen müssen sich auch die Skigebiete halten.