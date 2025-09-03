Hauptnavigation

Dokumentation

Die Lauenburgischen Seen - Wildnis zwischen Lübeck und Elbe

Die Lauenburgischen Seen, zwischen Lübeck und Lauenburg an der Elbe gelegen, sind mit über 470 Quadratkilometern der drittgrößte Naturpark Schleswig-Holsteins. Mit seinen ausgedehnten Waldgebieten, 40 Seen und der Nähe zum mecklenburgischen Biosphärenreservat Schaalsee ist es das größte Schutzgebiet entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. 25 Jahre nach der Wende hat die Natur die Wunde geheilt, und auch die Narben verblassen allmählich.

Datum:
03.09.2025
17:45 - 18:30 Uhr

Natur-Doku

Natur

