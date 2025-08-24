Hauptnavigation

Felsenensemble aus der Vogelperspektive.

Die Greifensteine - Verwunschene Riesen im Erzgebirge

Auf vier Kletterinnen aus Chemnitz wartet eine besondere Herausforderung: In den erzgebirgischen Wäldern von Ehrenfriedersdorf erheben sich sieben seltsame Granitkolosse: die Greifensteine. Der Film begleitet die vier Bergsportlerinnen Sarah, Karsta, Daniela und Hanna sowie Theaterleute, Geologen und einen Filmregisseur auf ihren Erkundungen rund um diese verwunschenen Riesen des Erzgebirges.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.08.2025
12:15 - 13:00 Uhr

Die Chemnitzerinnen machen sich an den Aufstieg am Seekofel, dem beliebtesten Kletterfelsen der Greifensteine. Daniela Salzmann muss sich dabei ganz auf Tastsinn, Gehör und ihre Vorsteigerin Hanna Hilsberg verlassen. Die im Erzgebirge aufgewachsene Physiotherapeutin erblindete mit 16 Jahren. Nach sportlichen Erfolgen als Leichtathletin stieg sie 2004 auf den Klettersport um. Mit der Berufsmusikerin Hanna verbindet sie bereits seit 14 Jahren eine enge "Seilschaft".

Anders als die Kletterinnen dringen Dr. Jan-Michael Lange und Martin Kaden vom Senckenberg-Museum in Dresden nicht nur im wahrsten Wortsinn in das Herz der Greifensteine vor, sie demonstrieren auch anschaulich deren Entstehung: Variszische Gebirgsbildung erklärt mithilfe von Bierdeckeln. Sogar Außerirdische landeten bereits auf der Felsformation – zumindest im Film "Spuk von draußen", dem DDR-Kinderfilmklassiker aus dem Jahr 1987 von Regisseur Günter Meyer.

Mythen und Erzählungen ranken sich um die Felsgebilde – vom Vogel Greif, von Ritterburgen, kostbaren Schätzen und berühmten Rebellen. Bis heute üben die Felsen auf viele eine nahezu magische Anziehungskraft aus.

