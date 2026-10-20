Die geheimnisvolle Welt der Bäume - Naturschätze der Steiermark

Auch blattlos mächtig: eine Linde

Quelle: ORF/RANfilm/Rudolf Mayr

So wurde beispielsweise entdeckt, dass das Baumharz eine antibakterielle Wirkung hat. Neben dem Harz ist es vorwiegend das wertvolle Holz, das uns Menschen seit jeher in den Bann zieht und unser Überleben bis heute sichert. Bäume sind geniale Überlebenskünstler und statische Meisterwerke. Sie zählen zu den ältesten und größten Lebewesen der Erde. Einige der imposantesten und ältesten Exemplare Europas stehen übrigens in der Steiermark: eine 2.000 Jahre alte Linde in Übelbach, eine 1.000-jährige Eiche in Bierbaum.



Die Dokumentation zeigt diese gefährdeten Naturdenkmale und beleuchtet den Lebensraum Baum: in den jahrhundertealten Bäumen des Tierparks Herberstein leben seltene Käferarten wie Eichenbock, Juchtenkäfer und Bockkäfer. Aber auch Eichkätzchen, Fledermäuse, Siebenschläfer und Baummarder nützen Bäume als Wohnung und Jagdrevier, ebenso wie die verschiedensten, zum Teil sehr seltenen Vogelarten.