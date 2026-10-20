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Angestrahlte Rotbuche vor abendlichem Sternenhimmel

Dokumentation

Die geheimnisvolle Welt der Bäume - Naturschätze der Steiermark

Es ist eine filmische Hommage an die oft uralten Bäume der Steiermark, ein Eintauchen in die Welt dieser Überlebenskünstler, eine Welt voll Kraft und Zauber.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.12.2026
13:15 - 13:55 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Bäume sind nicht einfach Bäume, sie waren schon vor Jahrhunderten da und werden oft noch Jahrhunderte überleben; sie haben sozusagen Geschichte erlebt. Den Menschen war das immer bewusst - nicht zuletzt wurden und werden viele Bäume als Heiligtümer verehrt. Bäume sind aber auch Lebensraum für viele Tiere und: sie liefern den Menschen auch wertvollste Rohstoffe vom Holz über heilsame Lindenblüten bis zum antibakteriell wirkenden Harz.

Herbstliche Rotbuche auf einer Anhöhe
Rotbuche bei Pöllau
Quelle: ORF/RANfilm/Rudolf Mayr

Linden und Eichen, uralte Edelkastanien, hochwüchsige Tannen, Lärchen, Urzirben. Einfach Bäume - sie umgeben uns und wir nehmen sie als selbstverständlich, aber sie sind mehr: Bäume erzählen Geschichten, sie waren da, als wir noch lange nicht am Leben waren und werden da sein, wenn wir alle nicht mehr existieren. Sie öffnen das Tor in eine längst vergangene Zeit, in der man sie wegen ihrer Heilkraft schätzte und sie sogar als heilig verehrte. Bäume sind voller Kraft und Zauber.

Laublose Linde im schneebedeckten Alpenvorland
Auch blattlos mächtig: eine Linde
Quelle: ORF/RANfilm/Rudolf Mayr

So wurde beispielsweise entdeckt, dass das Baumharz eine antibakterielle Wirkung hat. Neben dem Harz ist es vorwiegend das wertvolle Holz, das uns Menschen seit jeher in den Bann zieht und unser Überleben bis heute sichert. Bäume sind geniale Überlebenskünstler und statische Meisterwerke. Sie zählen zu den ältesten und größten Lebewesen der Erde. Einige der imposantesten und ältesten Exemplare Europas stehen übrigens in der Steiermark: eine 2.000 Jahre alte Linde in Übelbach, eine 1.000-jährige Eiche in Bierbaum.

Die Dokumentation zeigt diese gefährdeten Naturdenkmale und beleuchtet den Lebensraum Baum: in den jahrhundertealten Bäumen des Tierparks Herberstein leben seltene Käferarten wie Eichenbock, Juchtenkäfer und Bockkäfer. Aber auch Eichkätzchen, Fledermäuse, Siebenschläfer und Baummarder nützen Bäume als Wohnung und Jagdrevier, ebenso wie die verschiedensten, zum Teil sehr seltenen Vogelarten.

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