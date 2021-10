Die geheimen Gärten von Venedig

An Gärten denkt beim Besuch dieser Stadt wohl kaum jemand. Und tatsächlich, ein Venezianer muss sich mit 1,5 m² öffentlichem Garten begnügen, sehr wenig im Vergleich zu beispielsweise 40 m² in London. Biogärtner Karl Ploberger macht sich auf die Suche und findet die geheimen Gärten Venedigs, die hinter hohen Mauern vor neugierigen Blicken versteckt sind oder am Rand der Kanäle liegen und für Spaziergänger unerreichbar sind.