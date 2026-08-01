Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur
  4. Die Drau entlang - Kärntens grüne Lebensader
Biberbau an der Kleinen Drau bei Strau.

Dokumentation

Die Drau entlang - Kärntens grüne Lebensader

264 Kilometer erstreckt sich der Flusslauf von Westen nach Osten zwischen Osttirol und Slowenien und prägt seit Tausenden von Jahren das Land und das Leben der Menschen an seinen Ufern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
11:35 - 12:30 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Für Kärnten ist der Fluss eine grüne Lebensader.

Die Dokumentation "Die Drau entlang - Kärntens grüne Lebensader" ist ein filmischer Streifzug entlang des größten und bedeutendsten Flusses im Süden Österreichs und das Portrait einzigartiger Flusslandschaften und Bergregionen am Schnittpunkt dreier Kulturen. Regisseur Gernot Stadler führt uns zu verborgenen Kleinoden, zu entlegenen Höfen, durch tiefe Seitentäler mit ihren Gebirgsbächen.

Erfolgreiche Renatureirungsmassnahmen an der Drau.
Erfolgreiche Renaturierungsmassnahmen an der Drau.
Quelle: ORF/GS FILM.

Der Film zeigt auch Menschen, die mit dem Fluss leben und sich für ihn einsetzen, wie beispielsweise die Zoologin Patricia Graf, die den Biberbestand beobachtet und wissenschaftlich auswertet oder den Ornithologen Andreas Kleewein, dessen Untersuchungen des Vogelbestandes wichtige Informationen über die ökologische Wirksamkeit von Renaturierungsmaßnahmen liefern.

Gewässerökologe Wolfgang Honsig-Erlenburg analysiert die Fischbestände in der Drau und Sabine Käfer ist für die Planung der Fischaufstiegshilfen bei den Draukraftwerken verantwortlich. Gezeigt werden auch die Folgen des menschlichen Eingriffs in das natürliche Flusssystem der Drau. Massive Regulierungen und Aufstauungen durch die energiewirtschaftliche Nutzung haben das Erscheinungsbild des Flusses stark verändert. Seit rund drei Jahrzehnten wird aber wieder gegengesteuert.

Aufgestaute Drau bei Ferlach
Aufgestaute Drau bei Ferlach
Quelle: ORF/GS FILM.

An den Stauseen sind bedeutende Auwälder und Naturschutzgebiete entstanden, die eine beachtliche Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten aufweisen. In Teilabschnitten wurden die Regulierungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts wieder aufgehoben, der Fluss hat wieder Nebenarme und Flussinseln gebildet und damit ausreichend Raum, um sich bei Hochwasser auszubreiten. Am Völkermarkter Stausee entstehen neue Flachwasserzonen mit Inseln, die Fischen geschützte Laichplätze und Vögeln sichere Brutmöglichkeiten bieten.

Alte Tradition: Flößer an der Drau.
Alte Tradition: Flößer an der Drau.
Quelle: ORF/GS FILM.

Der Film widmet sich auch kulturellen Traditionen, die am Fluss noch lebendig sind. Jedes Jahr im August binden die Flößer im oberen Drautal ihre Flöße und erinnern daran, dass die Drau einst Kärntens bedeutendste Verkehrsader war.

Und in Ferlach werden seit Jahrhunderten die begehrtesten Jagdgewehre der Welt gebaut, wie der Besuch in einer Waffenschmiede zeigt.

Hoch über der Drau: die mächtige Hollenburg.
Hoch über der Drau: die mächtige Hollenburg.
Quelle: ORF/GS FILM.

Kulturdenkmäler wie die Burg Stein und die Hollenburg zeugen von den wichtigen Handelsrouten entlang der Drau, das Museum Liaunig in Neuhaus beherbergt eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Österreichs.

Tief eingeschnitten in die malerische Landschaft fließt die Drau zwischen Neuhaus und Lavamünd der Grenze nach Slowenien entgegen. Die Wälder reichen bis ans Ufer und verleihen der Drau ihre typische blaugrüne Färbung. Wir blicken ihr nach.

Als Drava wird sie nach weiteren 500 Kilometern in die Donau und mit ihr irgendwann ins Schwarze Meer münden.

Eine Dokumentation von Gernot Stadler

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.