Dokumentation
Die Drachenwand - Fels der Mythen und Massen
Um die Drachenwand am Mondsee ranken sich zahlreiche Mythen und Sagen. Für Einheimische ist der markante Felsen ein Kraftplatz, für viele Abenteurer aber ein großer Freizeitpark.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.07.2026
- 11:45 - 12:10 Uhr
Zwischen 15.000 und 20.000 Sportler sind jedes Jahr am Klettersteig unterwegs – oft schlecht ausgerüstet, übermütig und schnell überfordert. Bergrettung und Betreiber stoßen angesichts der Massen an ihre Grenzen.
Einheimische Kletterer meiden die Staus und steigen in Vollmondnächten auf die 1.176 Meter hohe Wand, wenn die alten Geschichten über Drachen und Teufel spürbar werden. Geschichten, die Familien weitertragen und die Vereine prägen.
Ein Film von Elisabeth und Rafael Kotschy über Abenteurer, Retter und Geschichtenerzähler – und ihre gemeinsame Faszination für die Drachenwand.