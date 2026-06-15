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Das Bild zeigt eine Felswand, die Teil des Drachenwand-Klettersteigs in Österreich ist. Auf der linken Seite des Bildes ist eine steile Felsstruktur sichtbar, auf der mehrere Kletterer entlangsteigen. Die Kletterer sind in verschiedenen sportlichen Outfits gekleidet, einige tragen Helme und Klettergurte, während sie sich an einem Drahtseil festhalten. Im Hintergrund erstreckt sich eine weitläufige Landschaft mit hügeligen Wiesen und einem glitzernden See, der das Licht reflektiert. Der See, möglicherweise der Mondsee, hat eine sanfte bläuliche Farbe und wird von kleinen Booten befahren. Auf der Bodenebene sind einige Gebäude und Campingplätze sichtbar. Der Himmel ist größtenteils klar mit einigen weißen, flauschigen Wolken. Die gesamte Szene ruft eine Atmosphäre von Abenteuer und Naturverbundenheit hervor. Es ist eine Momentaufnahme von Bergsteigern, die eine beliebte Outdoor-Aktivität ausüben.

Dokumentation

Die Drachenwand - Fels der Mythen und Massen

Um die Drachenwand am Mondsee ranken sich zahlreiche Mythen und Sagen. Für Einheimische ist der markante Felsen ein Kraftplatz, für viele Abenteurer aber ein großer Freizeitpark.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.07.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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Natur-Doku

Natur
Das Bild zeigt die Drachenwand, einen markanten Berg im Mondseeland in Österreich. Besonders auffällig ist das große Loch, das sich in der vertikalen Felswand befindet. Die Felsoberfläche ist rau und unregelmäßig, mit verschiedenen Tönen von Grau und Beige. In einigen Bereichen wachsen kleine grüne Bäume und Sträucher, die sich an die Felsen schmiegen. Der Himmel ist klar und blau, was dem Bild eine helle und frische Atmosphäre verleiht. Diese Landschaft wird häufig von Kletterern besucht, die den anspruchsvollen Klettersteig nutzen. Die Drachenwand ist von zahlreichen Mythen umgeben, was in der Region bekannt ist.
Um das markante Loch in der Drachenwand ranken sich viele Mythen.
Quelle: Landesstudio Oberösterreich

Zwischen 15.000 und 20.000 Sportler sind jedes Jahr am Klettersteig unterwegs – oft schlecht ausgerüstet, übermütig und schnell überfordert. Bergrettung und Betreiber stoßen angesichts der Massen an ihre Grenzen.

Einheimische Kletterer meiden die Staus und steigen in Vollmondnächten auf die 1.176 Meter hohe Wand, wenn die alten Geschichten über Drachen und Teufel spürbar werden. Geschichten, die Familien weitertragen und die Vereine prägen.

Ein Film von Elisabeth und Rafael Kotschy über Abenteurer, Retter und Geschichtenerzähler – und ihre gemeinsame Faszination für die Drachenwand.

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