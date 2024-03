Die Berge der Zukunft - Vom Mooserboden auf das Kitzsteinhorn

Fliegender Bagger am Limberg III.

Quelle: ORF/AV BABY

All dies inmitten einer der größten aktuellen Hochgebirgsbaustellen in Österreich: Hier entsteht das neue Pumpspeicherkraftwerk Limberg III der Kraftwerksgruppe Kaprun.



In einzigartigen Aufnahmen zeigt diese "Land der Berge"-Folge erstmals eine Hochgebirgsbaustelle in waghalsiger Höhe und in den Tiefen des Berges, durch riesige Kavernen und Schrägschächte durch die vier Jahreszeiten.