Dokumentation
Die Anden – Natur am Limit
Die Anden sind die längste Bergkette der Erde und zählen zu den dynamischsten Gebirgen des Planeten. Ein Porträt dieser Welt aus Gletschern, Vulkanen, Nebelwäldern und trockenen Hochebenen. Spannende Tieraufnahmen wie vom perfekt getarnten Puma auf der Jagd, von sprintenden Vikunjas, kannibalistischen Fröschen und Ratten, die Fische fangen, sowie vom Kondor, dem „König der Anden“, machen diesen Film über Südamerikas höchstes Gebirge so einzigartig.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 02.03.2026
- 14:45 - 16:15 Uhr