Dokumentation
Die Almretter
Seit Jahrhunderten bringen Menschen ihre Tiere in die Berge, oft unter Gefahren, verbunden mit Widerständen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 31.08.2026
- 17:45 - 18:30 Uhr
Seit Jahrhunderten treiben Menschen ihre Tiere auf die Almen. Doch ohne Bewirtschaftung holt sich die Natur die Weideflächen zurück. Zwei Bauern stemmen sich gegen diesen Trend.
Im Allgäu belebt Christian Schratz eine 70 Jahre lang brachliegende Alm neu. Im Mühlviertel bringt Tom Zuljevic-Salamon fast 100 Galloways auf eine erst kürzlich gepachtete Alm. Beide stehen vor großen Herausforderungen.
Der Film begleitet die hochbetagte Leitkuh Afra auf steilen Bergpfaden und eine große Galloway-Herde auf ihrer 300 Kilometer langen Reise nach Saalbach-Hinterglemm. Während Weideflächen vielerorts zuwachsen und der Klimawandel den Wandel beschleunigt, kämpfen die beiden ungewöhnlichen "Almretter" für den Erhalt einer wertvollen Kulturlandschaft – trotz Rückschlägen, Verlusten und harter Arbeit.