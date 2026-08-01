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Die „Almretter“: Christian Schratz und seiner Leitkuh Afra steht einer der steilsten-Alp-Auftriebe im Allgäu bevor. Es geht auf die Gehrenalpe hinauf, die 70 Jahre lang brach lag und die der 36jährige Christian vor sieben Jahren wieder urbar machte. Afra ist mit 15 Jahren die Herdenälteste. Es ist ungewiss, ob sie den steilen Pfad hinauf noch einmal schafft.

Dokumentation

Die Almretter

Seit Jahrhunderten bringen Menschen ihre Tiere in die Berge, oft unter Gefahren, verbunden mit Widerständen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.08.2026
17:45 - 18:30 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Seit Jahrhunderten treiben Menschen ihre Tiere auf die Almen. Doch ohne Bewirtschaftung holt sich die Natur die Weideflächen zurück. Zwei Bauern stemmen sich gegen diesen Trend.

Im Allgäu belebt Christian Schratz eine 70 Jahre lang brachliegende Alm neu. Im Mühlviertel bringt Tom Zuljevic-Salamon fast 100 Galloways auf eine erst kürzlich gepachtete Alm. Beide stehen vor großen Herausforderungen.

Der Film begleitet die hochbetagte Leitkuh Afra auf steilen Bergpfaden und eine große Galloway-Herde auf ihrer 300 Kilometer langen Reise nach Saalbach-Hinterglemm. Während Weideflächen vielerorts zuwachsen und der Klimawandel den Wandel beschleunigt, kämpfen die beiden ungewöhnlichen "Almretter" für den Erhalt einer wertvollen Kulturlandschaft – trotz Rückschlägen, Verlusten und harter Arbeit.

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