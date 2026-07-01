Dokumentation
Die Albanischen Alpen – In den verwunschenen Bergen
Die Albanischen Alpen liegen mitten in Europa und blieben für lange Zeit schwer zugänglich und fremd. Langsam öffnet sich die Gebirgsregion im äußersten Norden des Landes für Besucher. Die Einheimischen Albaniens begegnen ihnen ausgesprochen freundlich: Das eigene Haus gehört zuallererst Gott und danach dem Gast.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.07.2026
- 14:20 - 15:05 Uhr
So atemberaubend schön die Natur dort ist, so hart ist auch der Alltag seiner Bewohner.
Dieser Teil der Alpen im unbekannten Norden Albaniens ist selbst den meisten Albanern im Flachland so fremd, dass manche sie "Bjeshkët e Nemuna" nennen, die "Verwunschenen Berge". In der rauen Schönheit dieser Berge trifft das Filmteam Menschen, deren Leben noch immer von jahrhundertealten Traditionen geprägt ist.