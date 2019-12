Auf Wildschweine trifft man im Lainzer Tiergarten häufig - dann ist Vorsicht geboten!

Quelle: ORF/Rilk Film

Ein malerisches Schloss in einem weitläufigen Waldpark: die Wiener Hermesvilla im Lainzer Tiergarten. Ende des 19. Jahrhunderts ließ Kaiser Franz Joseph I. das Schloss für Kaiserin Elisabeth errichten.



"Der wilde Wald der Kaiserin" zeigt die Geschichte jener Tiere, die den 25 Quadratkilometer großen Lainzer Tiergarten am Stadtrand Wiens zum Lebensraum haben. Die Dokumentation porträtiert Wildschweine, Feuersalamander, Auerochsen oder Habichtskauz. Im Gütenbach findet beispielsweise die Geburt von Feuersalamandern statt. Der Lainzer Tiergarten bietet auch den perfekten Lebensraum für eine besonders schöne Eulenart: den Habichtskauz. In "Der wilde Wald der Kaiserin" zeigt Regisseur Thomas Rilk die Tiere so, wie sie wohl auch die naturverliebte Kaiserin Elisabeth beobachten konnte. Wenn Sisi in ihrem Märchenschloss stimmungsvolle Gedichte verfasste, war sie dort auch von den Bildern der Natur umgeben.