An den zahlreichen Bachläufen trifft man Wildschweine...

Quelle: ORF/Rilk Film

"Der wilde Wald der Kaiserin" zeigt die Geschichte jener Tiere, die den 25 Quadratkilometer großen Lainzer Tiergarten am Stadtrand Wiens zum Lebensraum haben. Die Dokumentation porträtiert Wildschweine, Mufflons, Damwild und viele weitere Arten. Sie sind in "Der wilde Wald der Kaiserin" so zu sehen, wie sie wohl auch die naturverliebte Kaiserin Elisabeth beobachten konnte.



Daneben erzählt Thomas Rilks Film von einer Vielzahl an Tieren, die wohl weder der Kaiserin gut bekannt waren noch von den heutigen Besuchern des Tiergartens wahrgenommen werden - er erzählt von Eichprozessionsspinnern, Schusterkäfern, Feuersalamandern oder von vom Aussterben bedrohten Flusskrebsen.