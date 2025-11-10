Hauptnavigation

Der Vierwaldstättersee inmitten der Schweizer Alpen

Dokumentation

Der Vierwaldstättersee - Blaues Juwel der Schweiz

Der Vierwaldstättersee ist der facettenreichste und symbolträchtigste See der Schweiz. Seine sieben Arme greifen weit ins Land hinein. Zusammen mit einer einzigartigen Moor- und Karstlandschaft gibt es eine Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume zu entdecken. Die Dokumentation zeigt die einzigartige Landschaft der Zentralschweiz und erzählt dabei vom besonderen Verhältnis der dort beheimateten Menschen zum Vierwaldstättersee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.11.2025
20:15 - 21:45 Uhr
Ton
AD

Mehr

Natur-Doku

Natur

Die imposante Landschaft beeindruckt durch ihre Schönheit, birgt jedoch auch Herausforderungen.

Ein Geologe klettert mehrmals pro Woche zu Messstellen im Felsen, um das Risiko von Erdrutschen, Gerölllawinen oder Felsstürzen zu minimieren. Einer der außergewöhnlichsten Köche der Schweiz – der "Hexer" – bezieht seine Produkte direkt aus der Natur. Die letzte noch verbliebene Berufsfischerin am Vierwaldstättersee leitet zusammen mit ihrem Vater den Familientrieb und muss sich wechselhaften Wetter und den Folgen des Klimawandels stellen.

